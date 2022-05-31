Украина – НАТО: продвигаемся сквозь стену неуверенности и сомнений

Закончилась весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО. Не будет преувеличением сказать, что все темы крутились вокруг войны с Украиной. Но разговоры разговорами, однако поддержку будем считать количеством помощи, в первую очередь, вооруженной.

Двойные стандарты

"Политика открытых дверей" доказывает свою избирательность, когда кое-кто заходит широким шагом, и манипуляция Россия по расширению тогда не работает, а кое-кто вынужден ждать в этих самых открытых дверях, пока пригласят зайти.

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Лишь бы нас в той двери до конца не расстреляли и не вынесли вместе с дверью.

Поэтому мы с делегацией отмечали, что на Мадридском саммите НАТО ожидаем конкретных решений и сигналов для Украины. Ведь восточный фланг альянса можно усиливать, не только посылая дополнительные войска в страны Балтии и Польшу, но убирая даже потенциальную возможность прецедентов нападения, интегрируя страны Восточной Европы, и в первую очередь Украину, в систему безопасности.

Настоящие союзники

Спасибо за беспрецедентную солидарность странам Балтии, Польше, Чехии – этим странам, Слава Богу, не надо объяснять, что такое Россия.

Вместе с тем, принята важная резолюция по Украине, которая поощряет создание специального трибунала по расследованию военных преступлений, оказание Украине тяжелого вооружения и усилить разрушительные санкции против России, введя эмбарго на нефть, газ и уголь.

Понемногу, но продвигаемся сквозь стену неуверенности и сомнений.

Отрабатываем на фронте межпарламентской дипломатии на полную и возвращаемся в поля.

Путин уже просит переговоров с Украиной – смотрите видео: