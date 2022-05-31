Подвійні стандарти

"Політика відкритих дверей" доводить свою вибірковість, коли дехто заходить широким кроком, і маніпуляція Росія щодо розширення тоді не працює, а дехто вимушений чекати в цих самих відкритих дверях, поки запросять зайти.

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Аби нас в тих дверях до кінця не розстріляли і не винесли разом з дверима.

Тому ми з делегацією наголошували, що на Мадридському саміті НАТО очікуємо конкретних рішень і сигналів для України. Адже східний фланг альянсу можна посилювати не лише посилаючи додаткові війська в країни Балтії і Польщу, але прибираючи навіть потенційну можливість прецедентів нападу, інтегруючи країни Східної Європи, і в першу чергу Україну, у систему безпеки.

Справжні союзники

Дякуємо за безпрецедентну солідарність країнам Балтії, Польщі, Чехії – цим країнам, Слава богу, не треба пояснювати, що таке Росія.

Разом з тим, прийнято важливу резолюцію по Україні, яка заохочує створення спеціального трибуналу з розслідування воєнних злочинів, надання Україні важкого озброєння та посилити руйнівні санкції проти Росії, запровадивши ембарго на нафту, газ і вугілля.

Потроху, але просуваємось крізь стіну невпевненості і сумнівів.

Відпрацьовуємо на фронті міжпарламентської дипломатії на повну і повертаємось в поля.