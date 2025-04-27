Украина и НАТО провели необъявленную встречу в Киеве: о чем говорили

В субботу, 26 апреля, в Киеве прошло заседание Старшего наблюдательного совета Совместного центра НАТО –Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC).

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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О чем говорили на встрече НАТО – Украина

Участие в заседании приняли председатель Старшего наблюдательного совета и помощник Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Том Гоффус, заместитель Министра обороны Украины Сергей Боев, заместитель Главнокомандующего ВСУ бригадный генерал Олег Апостол и командир JATEC бригадный генерал Войцех Озга.

Также на заседании присутствовали представители Министерства обороны Украины, представительства НАТО в Украине и Совместного центра НАТО – Украина (JATEC).

Во время этой встречи стороны обсудили стратегические вопросы деятельности JATEC и реализацию предыдущих организационных задач. Особое внимание уделили привлечению партнеров к работе Совместного центра НАТО – Украина, укреплению информационных систем, поддержке образования и подготовки, улучшению совместимости и совместной разработке решений для вызовов на поле боя.

Бесспорно, главная конечная цель любых проектов – это справедливый мир и прочная безопасность Украины. В развитии JATEC заинтересована и Украина, и НАТО. Результаты работы Совместного центра полезны для обеих сторон,

– заявил заместитель министра обороны Украины Сергей Боев.

По словам помощника Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Тома Гоффуса, встреча в Киеве подчеркнула важность JATEC и продемонстрировала постоянную и непоколебимую поддержку Украины со стороны Альянса.

Украина и НАТО определили приоритеты работы JATEC / Фото: Генштаб ВСУ

Украина и НАТО становятся ближе, чтобы развивать взаимодействие и совместные усилия в нескольких сферах, включая устойчивость, защита гражданских лиц и новые технологии,

– отметил Гоффус.

Старший наблюдательный совет JATEC на заседании обозначил требования для полной операционной готовности Центра и утвердил планы на 2025 – 2026 годы.