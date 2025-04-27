Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Про що говорили на зустрічі НАТО – Україна

Участь у засіданні взяли голова Старшої наглядової ради і помічник Генерального секретаря НАТО з питань операцій Том Гоффус, заступник Міністра оборони України Сергій Боєв, заступник Головнокомандувача ЗСУ бригадний генерал Олег Апостол та командир JATEC бригадний генерал Войцех Озга.

Також на засіданні були присутні представники Міністерства оборони України, представництва НАТО в Україні та Спільного центру НАТО – Україна (JATEC).

Під час цієї зустрічі сторони обговорили стратегічні питання діяльності JATEC та реалізацію попередніх організаційних завдань. Особливу увагу приділили залученню партнерів до роботи Спільного центру НАТО – Україна, зміцненню інформаційних систем, підтримці освіти й підготовки, покращенню взаємосумісності та спільній розробці рішень для викликів на полі бою.

Безперечно, головна кінцева мета будь-яких проєктів – це справедливий мир та міцна безпека України. У розвитку JATEC зацікавлена і Україна, і НАТО. Результати роботи Спільного центру корисні для обох сторін,

– заявив заступник міністра оборони України Сергій Боєв.

За словами помічника Генерального секретаря НАТО з питань операцій Тома Гоффуса, зустріч в Києві підкреслила важливість JATEC та продемонструвала постійну та непохитну підтримку України з боку Альянсу.

Україна та НАТО визначили пріоритети роботи JATEC / Фото: Генштаб ЗСУ

Україна та НАТО стають ближчими, щоб розвивати взаємодію та спільні зусилля в кількох сферах, включаючи стійкість, захист цивільних осіб та нові технології,

– зазначив Гоффус.

Старша наглядова рада JATEC на засіданні окреслила вимоги для повної операційної готовності Центру та затвердила плани на 2025 – 2026 роки.