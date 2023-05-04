Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, санкции против России с каждым годом будут слабеть.

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Украина не будет договариваться с Россией

Михаил Подоляк отметил, что за десять лет ситуация может существенно измениться.

"Но есть ли у нас эти 10 лет, если мы не завершим правильно эту войну? Потому что ненависть в России не будет никуда скомпенсирована, она уйдет в реваншистские настроения", – убежден он.

По его мнению, оккупанты будут увеличивать инвестиции в попытку убить Украину. К тому же, сегодня Россия пытается искать деньги только для этого.

Нет ни одного варианта переговорного процесса. Ни одного. По крайней мере, пока эта элита есть в России. По крайней мере, пока мы не вышли к границам 1991-го года,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

По словам Подоляка, Украина и дальше будет продолжать фиксировать каждое преступление России.

"Когда человек публично проговаривает, это значит, что он сознательно участвует в организованной преступной группировке, которая планируете массовые убийства и совершает их", – добавил он.

Так что надеяться на то, что Россия поймет свои ошибки напрасно.

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Контрнаступление неизбежно

Михаил Подоляк отметил, что контрнаступление Украины точно будет.

Война не может быть подвешена – об этом мечтает Россия,

– подчеркнул он.

По его словам, если не будет активных действий со стороны Украины, это будет означать, что Россия достигла определенных целей – зафиксировала замороженный статус. Такой ход событий не устраивает Украину.

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