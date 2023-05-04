Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, санкції проти Росії з кожним роком будуть слабшати.
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Україна не буде домовлятися із Росією
Михайло Подоляк зазначив, що за десять років ситуація може суттєво змінитися.
"Але чи є в нас ці 10 років, якщо ми не завершимо правильно цю війну? Тому що ненависть в Росії не буде нікуди скомпенсована, вона піде в реваншистські настрої", – переконаний він.
На його думку, окупанти будуть збільшувати інвестиції у спробу вбити Україну. До того ж сьогодні Росія намагається шукати гроші лише для цього.
Немає жодного варіанту переговорного процесу. Жодного. Принаймні поки ця еліта є в Росії. Принаймні поки ми не вийшли до кордонів 1991-го року,
– наголосив радник глави ОПУ.
За словами Подоляка, Україна і далі продовжуватиме фіксувати кожен злочин Росії.
"Коли людина публічно проговорює, це значить, що вона свідомо бере участь в організованому злочинному угрупованні, яке плануєте масові вбивства і вчиняє їх", – додав він.
Тож сподіватися на те, що Росія зрозуміє свої помилки марно.
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Контрнаступ неминучий
Михайло Подоляк зазначив, що контрнаступ України точно буде.
Війна не може буде підвішеною – про це мріє Росія,
– підкреслив він.
За його словами, якщо не буде активних дій з боку України, то це означатиме, що Росія досягла певних цілей – зафіксувала заморожений статус. Такий хід подій не влаштовує Україну.
Контрнаступ ЗСУ: ключові новини
- На спільній пресконференції з прем'єрами Нідерландів і Бельгії президент України Володимир Зеленський повідомив, що у будь-якому випадку Україна піде в контрнаступ. Також він підкреслив, що українська сторона розраховує на підтримку з боку країн-партнерів.
- Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи контрнаступі ЗСУ, наголосив що він має бути спланованим та продуманим. Він назвав три важливі його чинники.
- Росіяни в паніці та бояться, що Україна може розпочати контрнаступ 9 травня – у сакральних для них день. Побоювання окупантів викликані тим, що українці затьмарять їм свято.