Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, санкції проти Росії з кожним роком будуть слабшати.

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Україна не буде домовлятися із Росією

Михайло Подоляк зазначив, що за десять років ситуація може суттєво змінитися.

"Але чи є в нас ці 10 років, якщо ми не завершимо правильно цю війну? Тому що ненависть в Росії не буде нікуди скомпенсована, вона піде в реваншистські настрої", – переконаний він.

На його думку, окупанти будуть збільшувати інвестиції у спробу вбити Україну. До того ж сьогодні Росія намагається шукати гроші лише для цього.

Немає жодного варіанту переговорного процесу. Жодного. Принаймні поки ця еліта є в Росії. Принаймні поки ми не вийшли до кордонів 1991-го року,

– наголосив радник глави ОПУ.

За словами Подоляка, Україна і далі продовжуватиме фіксувати кожен злочин Росії.

"Коли людина публічно проговорює, це значить, що вона свідомо бере участь в організованому злочинному угрупованні, яке плануєте масові вбивства і вчиняє їх", – додав він.

Тож сподіватися на те, що Росія зрозуміє свої помилки марно.

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Контрнаступ неминучий

Михайло Подоляк зазначив, що контрнаступ України точно буде.

Війна не може буде підвішеною – про це мріє Росія,

– підкреслив він.

За його словами, якщо не буде активних дій з боку України, то це означатиме, що Росія досягла певних цілей – зафіксувала заморожений статус. Такий хід подій не влаштовує Україну.

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