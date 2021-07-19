Украина не будет пересматривать геополичний вектор, – МИД о противоречивом заявлении Арестович
Источник:фейсбук Олега Николенко
Украина не собирается пересматривать свой геополитический вектор. Стратегический курс нашего государства закреплен на уровне Конституции – это приобретение членства в ЕС и НАТО.
Украина ценит поддержку наших западных партнеров, в частности США и ЕС, в противодействии российской агрессии и деоккупации Крыма и Донбасса. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел, отвечая на противоречивое заявление Алексея Арестович о "развороте на Восток".
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Такой вопрос даже не рассматривают
Украина делает много работы для превращения в современное европейское демократическое государство. Поэтому в нашей внешней политике нет вопроса: Восток или Запад.
Однако, по словам представителя МИД, это не значит, что Украина будет искусственно сдерживать развитие отношений с определенными странами или регионами.
Для нас всегда приоритет номер один – национальный интерес, независимо от точки мира, где он расположен,
– сказал Николенко.
Поэтому, помимо работы над членством Украины в ЕС и НАТО, государство развивает отношения со странами других регионов мира, в частности Азии, Африки, Латинской Америки.
Заявление Арестовича
- Накануне представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе сделал заявление, будто Украина может пересмотреть свой геополитический вектор.
- По его словам, если пророссийские настроения в Европе и США приведут к игнорированию украинских интересов, государство "развернется на Восток".
- Под "разворотом на Восток" Арестович имел в виду развитие отношений с Китаем, Вьетнамом, Турцией, ОАЭ, Катаром и тому подобное.
- Впоследствии Арестович объяснил, что журналисты процитировали его неправильно.
- Политик утверждал, что не говорил ничего о развороте украинской позиции, а имел в виду, что Украина перебалансирует свои интересы, если их сдадут.