Украина не будет пересматривать геополичний вектор, – МИД о противоречивом заявлении Арестович

Украина не собирается пересматривать свой геополитический вектор. Стратегический курс нашего государства закреплен на уровне Конституции – это приобретение членства в ЕС и НАТО.

Украина ценит поддержку наших западных партнеров, в частности США и ЕС, в противодействии российской агрессии и деоккупации Крыма и Донбасса. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел, отвечая на противоречивое заявление Алексея Арестович о "развороте на Восток".

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Такой вопрос даже не рассматривают

Украина делает много работы для превращения в современное европейское демократическое государство. Поэтому в нашей внешней политике нет вопроса: Восток или Запад.

Однако, по словам представителя МИД, это не значит, что Украина будет искусственно сдерживать развитие отношений с определенными странами или регионами.

Для нас всегда приоритет номер один – национальный интерес, независимо от точки мира, где он расположен,

– сказал Николенко.

Поэтому, помимо работы над членством Украины в ЕС и НАТО, государство развивает отношения со странами других регионов мира, в частности Азии, Африки, Латинской Америки.

Заявление Арестовича