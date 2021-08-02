Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для издания Foreign Affairs.

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В ней Кулеба написал, что США и их западные партнеры имеют возможность разработать амбициозную стратегию региона, предусматривающую особую политику с учетом обстоятельств отдельных стран и блоков.

В Украине и в других местах дальнейший разрыв связей с Москвой будет идти независимо от того, что думает об этом Владимир Путин или его окружение,

– подчеркнул глава МИД Украины.

Что этому предшествовало

Ранее Путин написал статью об Украине, в которой заявил, что украинцы и россияне якобы "один народ". Она появилась на официальном сайте Кремля 12 июля. Интересно, что ее продублировали на украинском языке.

В статье Путин пишет об Украине как об "окраине", оправдывает "Новороссию" и "Малороссию", называет Украину самой бедной страной Европы, но главная идея текста – это единство российского, белорусского и украинского народов.

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На провокационный материал главы Кремля отреагировал и президент Украины. Владимир Зеленский заявил, что завидует, что у президента России есть время, чтобы писать такие объемные материалы об Украине. Он предложил обсудить во время встречи некоторые вещи из статьи.