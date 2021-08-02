Про це заявив голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у статті для видання Foreign Affairs.

Важливо Якою Путін уявляє історію України: тези статті президента Росії та їхнє спростування

У ній Кулеба написав, що США та їхні західні партнери мають можливість розробити амбітну стратегію щодо регіону, яка передбачатиме особливу політику з урахуванням обставин окремих країн і блоків.

В Україні та деінде подальший розрив зв'язків із Москвою триватиме незалежно від того, що думає про це Володимир Путін чи його оточення,

– підкреслив глава МЗС України.

Що цьому передувало

Раніше Путін написав статтю про Україну, в якій заявив, що українці та росіяни нібито "один народ". Вона з'явилася на офіційному сайті Кремля 12 липня. Цікаво, що її продублювали українською мовою.

У статті Путін пише про Україну як про "окраїну", виправдовує "новоросію" і "малоросію", називає Україну найбіднішою країною Європи, але головна ідея тексту – це єдність російського, білоруського та українського народів.

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На провокативний матеріал очільника Кремля відреагував і президент України. Володимир Зеленський заявив, що заздрить, що у президента Росії є час, щоб писати такі об'ємні матеріали про Україну. Він запропонував обговорити під час зустрічі деякі речі зі статті.