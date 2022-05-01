Украина – не единственная цель российских хакеров, однако одна из главных, – Госспецсвязи
Источник:Госспецсвязи
В Госспецсвязи сообщили, что теперь весь мир понял, кто атаковал Украину в киберпространстве и зачем.
Согласно информации, кибератаки против украинских информационных систем осуществлялись по указаниям тех людей, которые управляют атаками в отношении Украины на земле.
Важно С начала вторжения России Microsoft зафиксировала десятки кибератак на Украине
Заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора отметил, что эти военные российские хакеры атаковали и другие демократические страны.
Украина в течение многих лет являлась тестовой площадкой атак российских хакеров. Подходы и технологии, "оттестованные" на украинской информационной инфраструктуре, они используют и в других странах,
– объяснил Виктор Жора.
Он привел пример 2014 года, когда российские хакеры атаковали серверы украинской Центральной избирательной комиссии. Впоследствии они же осуществили вмешательство в выборы в США, а именно в 2016 году и 2020 году.
Виктор Жора рассказал, что построение надежной киберзащиты – это глобальная задача.
"Мы должны объединиться, делиться знаниями и информацией, проводить общие тренинги и учения, чтобы вместе противостоять угрозе. Ведь она касается не только Украины", – добавил заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора.
Что еще известно о российских хакерских атаках
- Россияне пытались проникнуть в сети восточноевропейских стран, являющихся членами НАТО. Это подтверждает отчет Google, опубликованный 30 марта.
- Российские хакеры собирали информацию с компьютеров, паразитируя по теме войны.
- По данным СМИ, российские хакеры пытались атаковать украинские системы связи. Илон Маск заявил, что атаковали и спутниковые терминалы Starlink, которые он передал Украине.
- Министерство юстиции США предъявило обвинение 23-летнему гражданину России. Теперь он является одним из самых разыскиваемых ведомством киберпреступников.
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