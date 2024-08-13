В частности, на фоне боевых действий в Курской области, для Украины очень кстати стали бы ракеты Storm Shadow. Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире 24 Канала объяснил, как могли бы использовать эти ракеты по России.

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Для ВСУ есть приоритетная цель в России

Издание The Telegraph, со ссылкой на собственные источники, сообщило, что Великобритания, вероятно, не позволила использовать Украине ракеты Storm Shadow в рамках Курской операции. Неназванный чиновник заявил, что никаких изменений в этом вопросе не произошло.

В то же время британские ракеты могли бы помочь украинским военным.

Самая большая проблема и наступления, и ситуации сейчас в целом – это преимущество россиян в воздухе и массовое использование КАБов. Поэтому удары по аэродромам Курска, Воронежа, Ростова могли бы очень мощно дать россиянам пинка. Дело в том, что носителями КАБов являются самолеты Су-34 – их не так много, как бы хотелось россиянам. Говорится буквально о нескольких десятках,

– подчеркнул Михаил Жирохов.

К сожалению, сейчас наибольшие потери ВСУ несут именно из-за ударов управляемыми авиационными бомбами. Поэтому уничтожение этих истребителей-бомбардировщиков позволило бы совсем по-другому развернуть боевые действия.

"Любые другие цели – НПЗ, склады – это хорошо, но на повестке дня есть только одна приоритетная цель. Это именно аэродромы, где базируется российская авиация. Storm Shadows – это не панацея, но другого у нас нет. Это самое дальнобойное оружие, которое у нас есть", – объяснил военный эксперт.

Так, Storm Shadow является эффективнее, чем те же беспилотники, которые выпускают десятками по военным целям в России. Их боевая часть всего 20 – 30 килограммов, тогда как у британских ракет – 450 килограммов.

Обратите внимание! Представитель Министерства обороны Германии Арно Коллац на днях заявил, что Украина может использовать предоставленное его страной оружие по своему усмотрению. По словам Коллаца, Украина свободна в своем выборе и для нее "нет никаких препятствий" в применении немецкого оружия. В то же время напомним, что Берлин все же не передал Киеву такие нужные ракеты Taurus.