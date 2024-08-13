Зокрема, на тлі бойових дій у Курській області, для України дуже доречними стали б ракети Storm Shadow. Військовий експерт Михайло Жирохов в етері 24 Каналу пояснив, як могли б використовувати ці ракети по Росії.

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Для ЗСУ є пріоритетна ціль у Росії

Видання The Telegraph, з посиланням на власні джерела, повідомило, що Велика Британія, ймовірно, не дозволила використовувати Україні ракети Storm Shadow у межах Курської операції. Неназваний урядовець заявив, що жодних змін у цьому питанні не відбулося.

Водночас британські ракети могли б допомогти українським військовим.

Найбільша проблема і наступу, і ситуації зараз загалом – це перевага росіян у повітрі та масове використання КАБів. Тому удари по аеродромах Курська, Воронежа, Ростова могли б дуже потужно дати росіянам копняка. Річ у тім, що носіями КАБів є літаки Су-34 – їх не так багато, як би хотілося росіянам. Мовиться буквально про кілька десятків,

– наголосив Михайло Жирохов.

На жаль, зараз найбільших втрат ЗСУ зазнають саме через удари керованими авіаційними бомбами. Тож знищення цих винищувачів-бомбардувальників дозволило б зовсім по-іншому розгорнути бойові дії.

"Будь-які інші цілі – НПЗ, склади – це добре, але на порядку денному є лише одна пріоритетна ціль. Це саме аеродроми, де базується російська авіація. Storm Shadows – це не панацея, але іншого у нас немає. Це найбільш далекобійна зброя, яка у нас є", – пояснив військовий експерт.

Так, Storm Shadow є ефективніше, ніж ті самі безпілотники, які випускають десятками по військових цілях у Росії. Їхня бойова частина всього 20 – 30 кілограмів, тоді як у британських ракет – 450 кілограмів.

Зверніть увагу! Речник Міністерства оборони Німеччини Арно Коллац днями заявив, що Україна може використовувати надану його країною зброю на власний розсуд. За словами Коллаца, Україна є вільною у своєму виборі і для неї "немає жодних перешкод" у застосуванні німецької зброї. Водночас нагадаємо, що Берлін все ж не передав Києву такі потрібні ракети Taurus.