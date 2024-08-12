Раніше глава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер говорив про збільшення постачання Києву танків Leopard 2. Він не навів ані деталі, ані кількість, але натякнув, що це пов'язано саме з подіями у Росії.

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Позиція Німеччини щодо передачі зброї

Після того, як зброя з Німеччини була передана в розпорядження України, вона вже належить Україні, це – українська зброя… Немає жодних перешкод, отже Україна є вільною у виборі можливостей,

– так сказав Арно Коллац.

З його слів випливає, що зброя, надана Німеччиною, може бути використана так, як Київ вважає за потрібне та правильне. Але чиновник наголосив, що Україна має дотримуватися міжнародного права.

Водночас у ФРН не бачать проблем із законністю дій на території Курської області, адже міжнародне право передбачає можливість заради захисту власної держави ведення воєнних дій на території країни-агресора. Тож це не передбачає якихось спеціальних умов використання зброї, наданої Бундесвером.

Проте, судячи з усього, про використання далекобійної зброї не йдеться. Речник назвав це "іншим, політичним питанням".

Також виступив заступник речника Федерального уряду Вольфганг Бюхнер. Він заявив, що Берлін інтенсивно консультується із ближчими союзниками та з Києвом щодо "специфічних збройних систем", які використовує Україна.

Оцінок тому, що відбувається на Курщині, він не надав, мовляв, військова ситуація постійно змінюється, а з місця подій надходять "суперечливі та подекуди навмисно сфальшовані новини".