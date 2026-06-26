Не только Польша: какие ещё страны будут препятствовать вступлению Украины в Евросоюз

Опросы в Польше об отношении к вступлению Украины в ЕС вновь показали, насколько сложным может быть путь Украины в Евросоюз. В то же время не стоит сводить все риски исключительно к Варшаве, ведь сопротивление может возникнуть и в других европейских столицах.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала объяснил, почему Украине необходима системная работа в направлении Польши. По его словам, Польша остается важным партнером и логистическим хабом, но будущие политические процессы в этой стране могут создать для Киева серьезные вызовы.

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Украине нужна системная работа с Польшей

Опросы в Польше о якобы высоком уровне сопротивления вступлению Украины в ЕС не стоит игнорировать, даже если к их качеству есть вопросы. Такие цифры работают не только как социология, но и как инструмент влияния на настроения — и поляков, и украинцев. Они могут усиливать напряжение между странами и затруднять дипломатическое урегулирование уже существующих конфликтов.

К социологии можно относиться по-разному: верить, не верить. Но она воздействует на сознание поляков и украинцев,

– отметил Клочок.

Ответ Украины на действия Польши, по его словам, не может быть ситуативным. Нужна системная государственная программа и отдельная рабочая группа, в которую должны войти не только чиновники, но и общественные активисты, историки и эксперты по польским вопросам. Ее задачей должно быть формирование повестки дня в отношениях с Польшей, в частности в отношении сложных исторических тем.

Мы не должны допустить углубления противостояния. Должна быть создана как минимум совместная украинско-польская рабочая группа,

– пояснил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

В то же время проблему вступления Украины в ЕС нельзя сводить только к Польше. Сопротивление или нежелание видеть Украину в Евросоюзе может проявляться в разных странах – от Венгрии и Словакии до Германии или Франции. Поэтому Варшава не должна становиться единственным источником беспокойства для Украины.

Они все не очень хотят нас там видеть. Но не стоит смещать акцент исключительно в сторону Польши,

– подчеркнул Клочок.

Несмотря на все претензии к польской политике, Украина не может позволить себе потерять Польшу как партнера.

Польские выборы могут осложнить путь Украины

Польша остается важной для Украины не только в политическом, но и в практическом плане – как партнер и логистический хаб в противостоянии российской агрессии. В то же время внутренняя борьба в Варшаве уже влияет на украинский вопрос, и Киеву придется учитывать это без лишних иллюзий.

Мы должны цинично, в государственных интересах, использовать позитивное движение навстречу друг другу с поляками. Так работают все государства,

– отметил Клочок.

Он напомнил, что даже Дональд Туск, который сейчас делает гораздо более позитивные для Украины заявления, открыто говорил о приоритете польских интересов. Во время предыдущих выборов в Польше, комментируя блокаду на границе, он обращался к украинцам с прямым объяснением своей позиции.

"Я попробую это решить, но вы должны осознать: я буду отстаивать прежде всего интересы поляков, а не ваши",

– процитировал Клочок слова Туска.

Сейчас для Украины важно следить не только за позицией действующего польского правительства, но и за возможными изменениями в парламенте. Если "Право и справедливость" вместе с "Конфедерацией" и другими правыми силами смогут сформировать большинство, для Киева это станет гораздо более сложным политическим вызовом.

По словам Клочка, такие риски нужно оценивать уже сейчас – на экспертном, дипломатическом и межгосударственном уровнях. Польское направление нельзя оставлять на самотек, поскольку любое обострение там напрямую влияет и на поддержку Украины в войне, и на будущее продвижение в Евросоюз.

Клочок объяснил, почему Польша остается ключевым партнером Украины: смотрите видео

Поэтому Киев должен действовать прагматично: защищать собственные интересы, использовать позитивное движение навстречу и параллельно готовиться к политическим рискам, которые могут усилиться после выборов в Польше.