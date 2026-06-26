Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу пояснив, чому Україні потрібна системна робота з польським напрямком. За його словами, Польща залишається важливим партнером і логістичним хабом, але майбутні політичні процеси там можуть створити для Києва серйозні виклики.

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Україні потрібна системна робота з Польщею

Опитування в Польщі про нібито високий рівень спротиву вступу України до ЄС не варто ігнорувати, навіть якщо до їхньої якості є питання. Такі цифри працюють не лише як соціологія, а і як інструмент впливу на настрої – і поляків, і українців. Вони можуть підсилювати напругу між країнами та ускладнювати дипломатичне врегулювання вже наявних конфліктів.

До соціології можна ставитися по-різному: вірити, не вірити. Але вона працює на свідомість поляків і українців,

– зазначив Клочок.

Відповідь України на польський напрямок, за його словами, не може бути ситуативною. Потрібна системна державна програма й окрема робоча група, до якої мають увійти не лише посадовці, а й громадські активісти, історики та експерти з польських питань. Її завданням має бути формування порядку денного у відносинах із Польщею, зокрема через складні історичні теми.

Ми не повинні допустити поглиблення протистояння. Має бути створена щонайменше спільна українсько-польська робоча група,

– пояснив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Водночас проблему вступу України до ЄС не можна зводити лише до Польщі. Опір або небажання бачити Україну в Євросоюзі може проявлятися в різних країнах – від Угорщини й Словаччини до Німеччини чи Франції. Тому Варшава не має ставати єдиним фокусом українського занепокоєння.

Вони всі не дуже хочуть нас там бачити. Але не треба зміщувати акцент виключно в сторону Польщі,

– наголосив Клочок.

Попри всі претензії до польської політики, Україна не може дозволити собі втратити Польщу як партнера.

Польські вибори можуть ускладнити шлях України

Польща залишається важливою для України не лише політично, а й практично – як партнер і логістичний хаб у протистоянні російській агресії. Водночас внутрішня боротьба у Варшаві вже впливає на українське питання, і Києву доведеться враховувати це без зайвих ілюзій.

Ми повинні цинічно, в державних інтересах, використовувати позитивний рух назустріч одне одному з поляками. Так працюють усі держави,

– зазначив Клочок.

Він нагадав, що навіть Дональд Туск, який зараз робить значно позитивніші для України заяви, відкрито говорив про пріоритет польського інтересу. Під час попередніх виборів у Польщі, коментуючи блокаду на кордоні, він звертався до українців із прямим поясненням своєї позиції.

Я спробую це вирішити, але ви маєте усвідомити: я буду відстоювати насамперед інтереси поляків, а не ваші,

– процитував Клочок слова Туска.

Нині для України важливо стежити не лише за позицією чинного польського уряду, а й за можливими змінами в парламенті. Якщо "Право і справедливість" разом із "Конфедерацією" та іншими правими силами зможуть сформувати більшість, для Києва це стане значно складнішим політичним викликом.

За словами Клочка, такі ризики треба оцінювати вже зараз – на експертному, дипломатичному та міждержавному рівнях. Польський напрямок не можна залишати на самоплин, бо будь-яке загострення там напряму впливає і на підтримку України у війні, і на майбутній рух до Євросоюзу.

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Тому Київ має діяти прагматично: захищати власний інтерес, використовувати позитивний рух назустріч і паралельно готуватися до політичних ризиків, які можуть посилитися після виборів у Польщі.