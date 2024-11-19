Украина не откажется от прав на всю свою территорию, – Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Украина не откажется от прав на свою территорию. Также украинский лидер отметил, что Россия хочет разрушить нас и нашу устойчивость.
Украинский лидер сказал, выступая в Верховной Раде, как пишет 24 Канал, что на этом этапе войны решается, кто дожмет.
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Зеленский заверил, что Украина не откажется от прав на всю свою территорию
Владимир Зеленский объяснил, что Украина сама будет определять, как жить сейчас и дальше.
Мы не торгуем суверенитетом, безопасностью или будущим Украины. Мы не откажемся от прав Украины на всю свою территорию. Мы точно не позволим никому использовать наше государство в чьих-то предвыборных баталиях в Европе. Путем Украины выиграть не получится. Вместе с Украиной. Вместе с Украиной выиграть можно. И только так,
– заявил Зеленский.
Президент добавил, что мы:
- не откажемся от рационального подхода к обеспечению прав нашего государства;
- должны действовать быстро, должны действовать мудро.
"Возможно, Украине придется кого-то в Москве пережить, чтобы достичь всех своих целей. Возможно, чтобы восстановить полную целостность нашего государства", – заверил Зеленский.
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Президент добавил, что Украина хочет формировать армию с помощью контрактов, а не мобилизованных. В частности, Минобороны и военное командование должны представить нашему обществу новую систему контрактов о службе в ВСУ для граждан, которые не достигли мобилизационного возраста, однако хотят защитить Украину.
Владимир Зеленский объяснил, что снижение мобилизационного возраста в Украине не будет.