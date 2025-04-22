Украина не получала официальных предложений по обмену или отказу от территорий, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не получала официальных предложений по обмену территориями или признания аннексии Крыма Россией. Он подчеркнул, что этот вопрос не может быть предметом переговоров.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время брифинга.

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Получала ли Украина предложение отказа от территорий

По словам Зеленского, Украина не получала официальных предложений по обмену или отказа от территорий. Он также отметил, что Киев юридически не признает российскую аннексию Крыма.

Не о чем говорить – это за пределами нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины... Этого не будет,

– отметил президент.

Он также добавил, что никакие предложения о признании Крыма российским не является официальным предложением Украины. В то же время Зеленский не может сказать точно, чья она. По его словам, возможно, это видение США или то, что поняли американцы после переговоров с Путиным.

Однако украинская делегация на встрече в Лондоне имеет мандат на обсуждение частичного или полного прекращения огня. Зеленский отметил, что Украина готова к переговорам в любом формате, если Россия прекратит огонь. По словам украинского лидера, это покажет готовность Кремля к серьезным шагам по прекращению агрессии.