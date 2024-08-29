"Время это сделать": Кулеба призвал партнеров предоставить обещанные системы Patriot

Украина до сих пор не получила от партнеров все обещанные системы ПВО Patriot. Враг усилил атаки по украинской инфраструктуре, а потому Дмитрий Кулеба призвал страны передать военную помощь.

Об этом министр иностранных дел Украины заявил во время общения со СМИ перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Как передает корреспондентка 24 Канала, на этой встрече Украина планирует говорить о проблемах предоставления военной помощи и ее прибытием по факту.

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Кулеба призвал партнеров предоставить обещанное оружие

Кулеба отметил, что в апреле 2024 года партнеры согласовали предоставление Украине дополнительных систем Patriot. Как отметил министр, тогда "состоялся хороший процесс", однако обещанные ЗРК до сих пор не поступили на вооружение нашего государства.

Призываю все страны, которые пообещали Patriot месяцы назад, наконец поставить их. Они есть, они готовы, не хватает только финального "зеленого света". Какими бы ни были причины, уже пора это сделать. Мы входим в осень. И в понедельник мы увидели, как будет действовать Россия,

– акцентировал Кулеба.

Министр подчеркнул, что на встрече в Брюсселе планирует говорить об этой проблеме. По словам Кулебы, он будет акцентировать на обеспокоенности Украины проблемой с тем, что между обещанием определенной военной помощи и ее фактическим предоставлением может проходить немало времени. Поэтому, это влияет на ведение боевых действий и невозможность планировать операции.

Кроме того, Кулеба отметил, что на встрече с министрами ЕС будет призывать партнеров к инвестициям в производство нужной Силам обороны оружия в Украине. Он отмечает, что такой способ эффективнее и дешевле.