Украина не понесла никаких экономических потерь от кибератак, – СНБО

В СНБО заявили, что кибератака на Украину 15 февраля была информационно-психологической. Злоумышленники совершили ее ради влияния на население.

Детали раскрыл Сергей Демидюк – заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщает 24 канал. Он рассказал, что 15 февраля удалось активизировать все субъекты по обеспечению кибербезопасности. Речь не только об украинцах, но и о специалистах из государств-партнеров.

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По словам Демидюка, они слаженно и оперативно начали сотрудничать. Различные часовые пояса не помешали.

Наш Нацбанк сработал на "отлично". Потерь финансовой части у нас не было никаких. Фактически эту DdoS-атаку мы классифицируем как информационно-психологическую атаку,

– заявил Демидюк.

Ее целью было ограничить доступ граждан к информационным ресурсам, которые предоставляют государство и финансовые учреждения.

Кибератаки стоили миллионы долларов

Михаил Федоров – глава Минцифры – заявил, что кибератаку 15 февраля совершили злоумышленники из разных стран. Очевидно, к ней готовились заранее.

По словам Федорова, кибератака стоила миллионы долларов. Ее целью было дестабилизировать ситуацию и посеять панику в обществе.

Кибератака произошла на фоне информации о возможном вторжении России в ночь на 16 февраля 2022 года.

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