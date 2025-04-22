Украина не признает оккупацию Крыма, это вне нашей Конституции, – Зеленский

Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Это противоречит Конституции и суверенитету государства.

Крым – это территория Украины. Об этом во время брифинга отметил президент Зеленский, информирует 24 Канал.

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Украина не признает оккупацию Крыма

Зеленский отметил, что Украина не признает юридически оккупацию Крыма.

Нам не о чем говорить. Это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины,

– подчеркнул президент.

По словам главы государства, обсуждение вопроса Крыма и других временно оккупированных территорий, ведет лишь к затягиванию войны.

"Как только мы начинаем говорить о Крыме, о наших суверенных территориях, мы заходим в формат затягивания войны – именно этого хочет Россия. Быстро договориться обо всем не получится. Мы уже 12-й год воюем. Это и есть ответ на вопрос, можно ли с Россией договориться в целом – это риторический вопрос. Можно ли договориться с Россией быстро? Нет", – отметил президент.

Он отметил, что быстро договориться с Россией невозможно, и без давления со стороны международного сообщества, прежде всего США, достичь результата не удастся.

"Давление нужно от всего мира, прежде всего Америки. Мы поддержали инициативу президента Трампа по безусловного прекращения огня. Но попытка "договориться обо всем сразу в один день" не сработает", – подчеркнул Зеленский.