Украина не собирается снова получать ядерное оружие, – Кулеба на Генассамблее ООН
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил на заседании Генассамблеи ООН. Дипломат подчеркнул, что наше государство не собирается снова получать ядерное оружие.
Во время своего выступления Дмитрий Кулеба вспомнил о Будапештском меморандуме. Однако министр подчеркнул, что речь о возвращении ядерного статуса не идет, сообщает 24 канал.
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Украина внесла вклад в мировую безопасность
Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина внесла большой вклад в мировую безопасность, когда в 1994 году отказалась от ядерного статуса. Ведь наше государство было третьим в мире по количеству ядерного оружия.
Глава МИД подчеркнул, что наше государство надеется на то, что мир обеспечит нашу безопасность. Наше государство не собирается возвращать ядерный статус.
Украина внесла исторический вклад в глобальную безопасность. В 1994 году мы отказались от ядерного оружия. От третьего по размеру ядерного арсенала в мире. Мы не собираемся снова получать ядерное оружие. Мы сегодня ожидаем, что мир обеспечит нашу безопасность,
– подчеркнул Кулеба.
Украина начала консультации по Будапештскому меморандуму
Во время выступления на Мюнхенской конференции президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в четвертый раз попытается созвать заседание стран-подписантов Будапештского меморандума.
Глава государства подчеркнул, что эта попытка будет последней, поскольку 3 предыдущие были неудачными.
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