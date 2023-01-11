Украина не станет членом ЕС, пока на ее территории войска России, – вице-президент Еврокомиссии

Одним из условий вступления нашего государства в Евросоюз является прекращение полномасштабной войны и вывод российских войск с украинских территорий.

Об этом в интервью немецкому СМИ заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Подробнее рассказывает 24 Канал.

Читайте также В Евросоюзе подтвердили, что саммит Украина – ЕС пройдет в Киеве

Тиммерманс считает, что Украина не сможет стать членом Европейского Союза, пока на ее территории находятся российские войска.

Это невозможно. Но вся идея в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта (полномасштабной войны – 24 Канал) победительницей, суверенной, независимой, свободной и могла сама сделать этот выбор. И я думаю, что Украина борется за то, чтобы это произошло,

– подчеркнул вице-президент ЕК.

В то же время он добавил, что ЕС должен поддержать наше государство в достижении этой цели.

"Вступление Украины изменит характер Евросоюза"

Заметим, что потенциальное вступление Украины Тиммерманс сравнило по уровню влияния с наибольшим разовым расширением Евросоюза в 2004 году. Он убежден, что это действительно изменит характер ЕС.

Чтобы доказать, что это не просто разговор, ЕС нужно показать, что именно можно сделать, чтобы приблизить Украину к союзу, отметил Тиммерманс, отметив первые шаги Киева по выполнению семи критериев.

Мы должны ответить на это, сказав Украине: хорошо, сейчас вы приняли этот закон, в ближайшие годы мы поможем вам реализовать его, и мы предоставим вам поддержку, чтобы его внедрение было успешным. Этот процесс подготовки к вступлению будет чрезвычайно важным, но мы должны начать его немедленно,

– объяснил заместитель председателя Еврокомиссии.

Украина приняла все законы, необходимые для вступления в ЕС

В конце декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах. Таким образом, наше государство одобрило все законы, которые необходимы для вступления в ЕС.

Однако остается открытым вопрос о законе о Конституционном Суде, который глава государства подписал накануне без учета замечаний Венецианской комиссии.

Отметим, что в июне 2022 года предоставив Украине статус кандидата на членство, Евросоюз выдвинул следующие требования: