У них претензии не к земле, а то, что мы существуем, – Давидюк о призывах уступить территории

Почти полгода продолжается героическое противостояние украинского народа против российской вооруженной агрессии. За это время мы убедились: любые переговоры с террористами бесполезны. Однако некоторые мировые лидеры продолжают призывать Украину пойти на условия оккупантов.

Из уст Шольца и Макрона раздаются заявления о том, что нужно "уступить территории". Но путина интересует совсем другое. Его не устраивает то, что мы существуем. Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давидюк.

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Важны не территории, а уничтожение государства

По мнению Давидюка, россиянам не нужны украинские земли, ведь у них своих достаточно. Особенно – не освоенных.

У них не претензия земли. Претензия состоит в том, что мы существуем. Украина его злит, он хочет, чтобы мы были рабами. На что мы говорим: "Нет, рабами украинское государство не будет никогда"

Если бы путин был умным, добавляет Давидюк, он почитал бы Петра I, который подчеркивал: "Украинцы – как пчелы. Если их не трогать, они носят мед и все прекрасно. Только ты пытаешься ими управлять – они начинают тебя уничтожать. По его словам, украинцы представляют наибольшую угрозу, если их настроить против москвы.

"Тогда они и москву и петербург уничтожат – это цитата их недоимператора, которого нам чуть-чуть не хватило со шведами раздолбать под Полтавой. Но мы учимся на своих ошибках. Мы все учли, и теперь бьем их где только видим. Где-то быстрее, где-то медленнее, но к Полтаве они уже не подходят"

Сначала путин взял Донбасс, говорит политолог, а теперь ему херсонских арбузов захотелось.

Если бы они хотели захватить прекрасную землю в Буче, которая действительно стоит очень дорого, они бы захватывали землю, а не насиловали женщин, убивали мужчин в затылок со связанными руками. Это не вопрос территорий. Это вопрос геноцида и терроризма,

– убежден Давидюк.

Запад профинансировал российский терроризм

"Очень базовый вопрос к Шольцу. Вы говорите, что дешевый российский газ. А сейчас вы по 2600 не покупаете газ? В прошлом году он был 260 – 360. Кто это сделал? В 10 раз! А говорят, что может дойти до 3800 за кубометр .И он говорит: "Отдайте Херсон, чтобы снова по 360 покупать". Вы привели путина туда и финансировали это! россия – спонсор терроризма, а вы помогали накачивать это спонсорство своими деньгами

Так что не стоит убеждать украинцев сдавать свои территории, ведь россияне пришли за другим. "Они пришли убивать нас, а потом вас. Нужно услышать это и понять", – подчеркнул Давидюк.

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