З вуст Шольца та Макрона лунають заяви про те, що потрібно "поступитися територіями". Але путіна цікавить зовсім інше. Його не влаштовує те, що ми існуємо. Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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Важливі не території, а знищення держави

На переконання Давидюка, росіянам не потрібні українські землі, адже у них своїх вдосталь. Особливо – не освоєних.

У них не претензія землі. Претензія в тому, що ми існуємо. Україна його злить, він хоче, щоб ми були рабами. На що ми кажемо: "Ні, рабами українська держава не буде ніколи",

– впевнений він.

Якби путін був розумний, додає Давидюк, він почитав би Петра І, який наголошував: "Українці – як бджоли. Якщо їх не чіпати, вони носять мед і все прекрасно. Тільки ти намагаєшся ними управляти – вони починають тебе знищувати". За його словами, українці становлять найбільшу загрозу, якщо їх налаштувати проти москви.

"Тоді вони і москву і петербург знищать – це цитата їхнього недоімператора, якого нам трохи не вистачило зі шведами роздовбати під Полтавою. Але ми вчимося на своїх помилках. Ми все врахували, і тепер б'ємо їх де тільки бачимо. Десь швидше, десь повільніше, але до Полтави вони вже не підходять"

Спершу путін взяв Донбас, каже політолог, а тепер йому херсонських кавунів захотілося.

Якби вони хотіли захопити прекрасну землю в Бучі, яка насправді коштує дуже дорого, вони б захоплювали землю, а не гвалтували жінок вбивали чоловіків у потилицю зі зв'язаними руками. Це не питання територій. Це питання геноциду й тероризму,

– переконаний Давидюк.

Захід профінансував російський тероризм

"Дуже базове питання до Шольца. Ви кажете, що дешевий російський газ. А зараз ви по 2600 не купуєте газ? Минулого року він був 260 – 360. Хто це зробив? У 10 разів! А говорять, що може дійти до 3800 за кубометр. І він каже: "Віддайте Херсон, щоб знов по 360 купляти". Ви привели путіна туди і фінансували це! Росія – спонсор тероризму, а ви допомагали накачувати це спонсорство своїми грошима", – заявив політолог.

Тож не варто переконувати українців здавати свої території, адже росіяни прийшли за іншим. "Вони прийшли вбивати нас, а потім – вас. Потрібно почути це та зрозуміти", – наголосив Давидюк.

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