Украина не видит деэскалации в разовом отводе российских войск, – МИД
7 февраля 2022 , 16:08Читати новину українською
Дмитрий Кулеба заявил, что разовый отвод российских войск от украинской границы не означает деэскалацию. Украине нужно увидеть систематический процесс.
Четким сигналом о деэскалации стал бы неуклонный отвод всего, что страна-агрессор разместила вдоль границы Украины в течение последнего года. Соответствующее заявление глава МИД Кулеба сделал во время брифинга 7 февраля, сообщает 24 канал.
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Что касается деэскалации, нам нужно увидеть систематический отвод российских войск от украинской границы и временно оккупированных территорий Украины. Однократное отведение не означает деэскалацию,
– подчеркнул Кулеба.
Россия анонсировала новые военные учения
- Тем временем страна-агрессор анонсировала проведение новых военных учений на территории Ростовской области.
- Учения стартуют на расстоянии 50 километров от границы с Украиной уже 11 февраля.
- Страна-оккупант намерена привлечь к процессу танки, пехоту и артиллерию.
- Всего в учениях примут участие 400 военнослужащих и 70 единиц спецтехники
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