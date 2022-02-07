Украина не видит деэскалации в разовом отводе российских войск, – МИД

Дмитрий Кулеба заявил, что разовый отвод российских войск от украинской границы не означает деэскалацию. Украине нужно увидеть систематический процесс.

Четким сигналом о деэскалации стал бы неуклонный отвод всего, что страна-агрессор разместила вдоль границы Украины в течение последнего года. Соответствующее заявление глава МИД Кулеба сделал во время брифинга 7 февраля, сообщает 24 канал.

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Что касается деэскалации, нам нужно увидеть систематический отвод российских войск от украинской границы и временно оккупированных территорий Украины. Однократное отведение не означает деэскалацию,

– подчеркнул Кулеба.

Россия анонсировала новые военные учения

Тем временем страна-агрессор анонсировала проведение новых военных учений на территории Ростовской области.

Учения стартуют на расстоянии 50 километров от границы с Украиной уже 11 февраля.

Страна-оккупант намерена привлечь к процессу танки, пехоту и артиллерию.

Всего в учениях примут участие 400 военнослужащих и 70 единиц спецтехники

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.