Украина не видит реального подтверждения заявлений России по отводу войск, – Ермак
Источник:Офис Президента
Реального подтверждения заявлений России по отводу войск по отдельным направлениям фронта Украина не видит.
Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он объяснил, что Россия изменила только стратегию и планы, но это вовсе не означает прекращения войны.
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В то же время позиция Украины открыта и прозрачна.
"Мы хотим остановить эту войну, мы хотим, чтобы российские войска были выведены с нашей территории. Мы настаиваем, чтобы были открыты гуманитарные коридоры, особенно из Мариуполя", – отметил Ермак.
Украине нужно оружие для продолжения борьбы
Также глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что Украине необходимо увеличение объемов поставки оружия. Именно об этом в своих обращениях в разные страны мира говорит Владимир Зеленский.
У нас нет достаточного оружия. И мы нуждаемся в нем для продолжения нашей борьбы,
– сказал он.
Ермак выразил надежду, что все государства понимают важность вопроса поставок оружия. Сейчас Украина продолжает платить большую цену за свою свободу.
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