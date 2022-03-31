Украина не видит реального подтверждения заявлений России по отводу войск, – Ермак

Реального подтверждения заявлений России по отводу войск по отдельным направлениям фронта Украина не видит.

Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он объяснил, что Россия изменила только стратегию и планы, но это вовсе не означает прекращения войны.

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В то же время позиция Украины открыта и прозрачна.

"Мы хотим остановить эту войну, мы хотим, чтобы российские войска были выведены с нашей территории. Мы настаиваем, чтобы были открыты гуманитарные коридоры, особенно из Мариуполя", – отметил Ермак.

Украине нужно оружие для продолжения борьбы

Также глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что Украине необходимо увеличение объемов поставки оружия. Именно об этом в своих обращениях в разные страны мира говорит Владимир Зеленский.

У нас нет достаточного оружия. И мы нуждаемся в нем для продолжения нашей борьбы,

– сказал он.

Ермак выразил надежду, что все государства понимают важность вопроса поставок оружия. Сейчас Украина продолжает платить большую цену за свою свободу.

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