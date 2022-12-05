Украина никогда не получала разведданных о будущих нападениях России, – Зеленский

Украина не получала от международных партнеров разведывательных данных о предстоящих шагах России, на основе которых защитники могли строить планы защиты.

Как сказал президент Владимир Зеленский в интервью, Украина не получала конкретных материалов, указывающих на направление удара врага.

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Вместе с тем следует объяснить, что западные разведчики публично неоднократно говорили о возможном нападении России. Однако конкретных разведданных Украина до вторжения страны-агрессора не получала.

Нам никто не показывал конкретных материалов, которые бы говорили, что они будут по тому или иному направлению,

– сказал Зеленский.

Таким образом, украинская армия полагалась только на свои данные, наблюдения и стратегию высшего военного командования.

Что сейчас разведчики говорят о войне России с Украиной

После безумного контрнаступления ВСУ, принесшего весомые победы нашей армии, дела в рядах кафиров идут не очень хорошо. В Минобороны Британии утверждают, что Россия пока не в состоянии восстановить эффективные широкомасштабные наземные операции в Украине. В том числе и из-за проблем с логистическими узлами и коммуникациями.

Разведка Британии отмечает, что дефицит боеприпасов в России, усугубленный проблемами с материально-техническим обеспечением, является, вероятно, одним из главных факторов, ограничивающих потенциал оккупантов сейчас восстановить эффективные широкомасштабные наземные операции.

А в Институте изучения войны утверждают, что зимой Украина должна использовать погодные преимущества и продолжить активные боевые действия, чтобы враг не успел восстановиться. С приближением заморозков в конце декабря украинские защитники смогут воспользоваться климатическими изменениями в свою пользу. Дело в том, объясняют в Институте изучения войны, что зима – лучший сезон для механизированной войны, в то же время весна – самый плохой.