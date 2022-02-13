"Украина как никогда нуждается в мире": художники и ученые обратились к мировым лидерам
13 февраля 2022 , 14:00Читати новину українською
Источник:Минкульт
Представители культурно-художественного и научного сообщества обратились к мировым лидерам с призывом к миру. Случилось это на фоне возможного вторжения России в Украину.
В совместном заявлении, которое появилось на сайте Минкульта, художники подчеркнули, что сегодня Украина как никогда нуждается в мире.
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