Украина нуждается в непрерывной поставке мощного вооружения, – Шмыгаль в Пентагоне

Денис Шмыгаль 22 апреля встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. Украинский премьер отметил важность предоставить Украине современное оружие.

Остин заверил, что Украина не останется наедине

Ведь без мощного вооружения наши военные не смогут победить российскую армию. Только оно может приблизить нашу победу в кровавой войне.

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Украинский премьер подчеркнул, что поставки вооружения должны быть непрерывными. Вооруженным силам Украины необходима артиллерия большой дальности, реактивные системы залпового огня и другое вооружение.

Поддержка США помогает нам достойно давать отпор России, развязавшей кровавую войну в центре Европы. Только общими усилиями мы можем эффективно противостоять врагу, который продолжает сбрасывать ракеты на украинские города.

– отметил Шмыгаль.

Он также поблагодарил Ллойда за поддержку, которую США продолжают оказывать нашему государству. Политик подчеркнул, что боремся мы все вместе, потому что защищаем демократические ценности всего мира.

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В ответ глава Пентагона заверил, что Украина не останется наедине – США и дальше будут оказывать нам военную помощь.

Шмыгаль в Пентагоне встретился с Остином / Фото из телеграма премьера