Россияне будут заседать в ОБСЕ на годовщину большого вторжения: Украина объявила бойкот

В столице Австрии 23 и 24 февраля состоится заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, однако в нем не будет участвовать Украина. Это связано с присутствием на мероприятии россиян и белорусов.

Отметим, что об этом сообщила член делегации Украины в ОБСЕ и народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравченко. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на эфир национального телемарафона.

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Австрия выдала визы россиянам

Важно, что Австрия прямо-таки проигнорировала обращение парламентариев 20 стран мира по поводу непредоставления россиянам виз и недопуска их к заседанию ОБСЕ. Поэтому и Украина приняла решение бойкотировать мероприятие.

Мы не будем участвовать ни в каких официальных мероприятиях Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Австрия выдала 61 визу россиянам, где будут не только парламентарии, но и представители спецслужб, пропагандисты, которые приедут использовать заседание как декорацию,

– подчеркнула Кравчук.

Однако народная депутат констатировала, что украинское представительство все же отправится в Вену, чтобы провести переговоры с партнерами. Кроме того, Кравчук сказала, что планируются акции протеста украинской общины возле дворцового комплекса Хофбурга, где будет проходить заседание ОБСЕ.

Россия и Беларусь продолжают позориться на международных площадках

Следующее заседание ОБСЕ будет проходить в Канаде летом, куда делегатов от России и Беларуси вряд ли пустят. В то же время Евгения Кравчук акцентировала, что должно быть соответствующее решение по этому поводу от Парламентской ассамблеи.

Следует отметить, что вряд ли представители России и Беларуси на этом заседании ОБСЕ будут демонстрировать наличие адекватной позиции, а Запад это будет это толеровать. Собственно, в мире смеются над маразматическими заявлениями кремлевских прихвостней на разных международных площадках.

Кстати, недавно постоянно представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков сравнил западных политиков с подгузниками. Мол, "их нужно часто менять".

Это заявление не обошел вниманием украинский дипломат Сергей Кислица. Он намекнул, что это утверждение скорее касается "минских политиков", которые годами занимают свои должности.