Зауважимо, що про це повідомила членкиня делегації України в ОБСЄ та народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравченко. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір національного телемарафону.

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Австрія видала візи росіянам

Важливо, що Австрія просто-таки проігнорувала звернення парламентарів 20 країн світу щодо ненадання росіянам віз і недопуску їх до засідання ОБСЄ. Тому й Україна ухвалила рішення бойкотувати захід.

Ми не будемо брати участь в жодних офіційних заходах Парламентської асамблеї ОБСЄ. Австрія видала 61 візу росіянам, де будуть не тільки парламентарі, а й представники спецслужб, пропагандисти, які приїдуть використовувати засідання як декорацію,

– наголосила Кравчук.

Однак народна депутатка констатувала, що українське представництво все ж вирушить до Відня, аби провести перемовини з партнерами. Окрім того, Кравчук сказала, що плануються акції протесту української громади біля двірцевого комплексу Хофбурга, де відбуватиметься засідання ОБСЄ.

Зверніть увагу! Наступне засідання ОБСЄ буде проходили в Канаді влітку, куди делегатів від Росії та Білорусі навряд чи пустять. Водночас Євгенія Кравчук заакцентувала, що має бути відповідне рішення стосовно цього від Парламентської асамблеї.

Росія та Білорусь продовжують ганьбитися на міжнародних майданчиках

Слід зазначити, що навряд представники від Росії та Білорусі на цьому засіданні ОБСЄ демонструватимуть наявність адекватної позиції, а Захід це толеруватиме. Власне, у світі сміються з маразматичних заяв кремлівських посіпак на різних міжнародних майданчиках.

До речі, не так давно постійно представник Білорусі при ООН Валентин Рибаков порівняв західних політиків з підгузниками. Мовляв, "їх потрібно часто змінювати".

Цю заяву не залишив без уваги український дипломат Сергій Кислиця. Він натякнув, що це твердження радше стосується "мінських політиків", які роками обіймають свої посади.