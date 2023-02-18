Відповідну заяву він зробив у п'ятницю, 17 січня, про що повідомив представник України в ООН Сергій Кислиця. Хоча й Рибаков мав на увазі те, що західні політики, як підгузники, тому їх потрібно міняти, – український делегат натякнув, що стосується це твердження радше посадовців, які роками сидять у Мінську.

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Реакція Кислиці на заяву прихвосня Лукашенка

Українського представника в ООН можна вважати голосом адекватності в цій структурі, де постійно звучать маразматичні заяви російської та білоруської сторін.

OMG! Представник узурпатора влади Лукашенка в Радбезі заявив, що політиків "слід міняти часто". Що там з політиками-дайперами в Мінську? NB! Не моє визначення, а посланця Лукашенка! Неперевершено! А щодо програшу на виборах – я так зрозумів, що і він вже звикся з неминучою долею,

– йдеться у дописі Кислиці.

Водночас зауважимо, що Рибаков мав нахабність повторити свою заяву для ще й англійською мовою, аби її "точно усі зрозуміли". Однак насправді незрозуміло, чому цивілізовано держави рішуче не реагують на подібні витівки московських та мінських політиків.

Пес Лукашенка про те, що західних політиків "треба змінювати, як підгузки": дивіться уривок Радбезу ООН зі соцмереж Кислиці

Кремлівська пропаганда втрачає силу в ООН

Слід сказати, що під час свого виступу Рибаков розповідав старі як світ байки про те, що "Україна 8 років не виконувала Мінські домовленості". За його словами, "невідомі західні політики" весь час брехали. Словом, нічого мудрого він не сказав, а лише вкотре підтвердив те, що потребує направлення до психіатра.

Також згадаємо, що постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд 17 лютого нагадала Росії про її брехню стосовно того, що начебто широкомасштабної війни не буде.