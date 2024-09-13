После демарша от Украины: какими последствиями для Монголии может обернуться визит Путина

Министерство иностранных дел Украины объявило демарш монгольской стороне из-за отказа выполнить ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина.

В эфире 24 Канала руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко, что-то меняет ли в целом этот демарш. Он отметил, что Монголия таким образом стала первой страной, которая нарушила ратифицированные договоры Международного уголовного суда.

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Что означает демарш от украинского МИДа Монголии

Украина не могла не отреагировать. Понятно, что этот демарш был максимально подготовлен. По мнению Чаленко, он максимально корректно изложен, однако таким образом Украина констатировала нарушение конкретным государством Римского статута и выписанного ордера на арест российского диктатора.

Это конкретная фиксация, демонстрация движений на национальном уровне. Это тот минимум, который мы можем сделать,

– сказал руководитель Центра анализа и стратегии.

По его словам, демарш является определенной платформой, фундаментом для дальнейших действий Украины, а также координации с нашими партнерами. До конца года должно состояться заседание ассамблеи стран-подписантов Римского статута и, возможно, будет ставиться вопрос о привлечении к ответственности стран-нарушителей Римского статута.

МУС на самом деле дал определенную фору Монголии, когда комментировал нынешнюю ситуацию, сославшись на девятую главу Римского статута, где одним из исключений является, например, дипломатический иммунитет. То есть, если Монголия признавала и признает Путина президентом России, то может работать дипломатический иммунитет,

– отметил Чаленко.

Он добавил, что на самом деле есть большое поле для дальнейших консультаций, как трактовать конкретные нормы Римского статута в ситуации с российским диктатором.

К слову, монгольское правительство открыто заявило, что Монголия не может арестовать Владимира Путина, который находился с визитом в стране, ведь зависима от импорта российских энергопродуктов.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский возмутился этим поступком и заявил, что Улан-Батор имеет больше уважения к убийце, чем к международному праву.