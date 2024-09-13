В етері 24 Каналу керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко, чи щось змінює загалом цей демарш. Він зауважив, що Монголія таким чином стала першою країною, яка порушила ратифіковані договори Міжнародного кримінального суду.

До теми Чому Захід промовчав, коли Монголія не заарештувала Путіна

Що означає демарш від українського МЗС Монголії

Україна не могла не відреагувати. Зрозуміло, що цей демарш був максимально підготовлений. На думку Чаленка, він максимально коректно викладений, однак у такий спосіб Україна констатувала порушення конкретною державою Римського статуту й виписаного ордеру на арешт російського диктатора.

Це конкретна фіксація, демонстрація рухів на національному рівні. Це той мінімум, який ми можемо зробити,

– мовив керівник Центру аналізу та стратегії.

За його словами, демарш є певною платформою, фундаментом для подальших дій України, а також координації з нашими партнерами. До кінця року має відбутися засідання асамблеї країн-підписантів Римського статуту й, можливо, буде ставитися питання про притягнення до відповідальності країн-порушників Римського статуту.

МКС насправді дав певну фору Монголії, коли коментував нинішню ситуацію, пославшись на дев'яту главу Римського статуту, де одним із винятків є, наприклад, дипломатичний імунітет. Тобто, якщо Монголія визнавала і визнає Путіна президентом Росії, то тут може працювати дипломатичний імунітет,

– зазначив Чаленко.

Він додав, що насправді є велике поле для подальших консультацій, як трактувати конкретні норми Римського статуту в ситуації з російським диктатором.

До слова, монгольський уряд відкрито заявив, що Монголія не може заарештувати Владіміра Путіна, який перебував із візитом в країні, адже залежна від імпорту російських енергопродуктів.

Водночас Президент України Володимир Зеленський обурився цим учинком і заявив, що Улан-Батор має більше поваги до вбивці, ніж до міжнародного права.