Теперь мужчине грозит от 5 до 10 лет заключения. Также Уголовный Кодекс предусматривает возможную конфискацию имущества.

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Детали расследования

По данным следствия, "заместитель министра" реализует оккупационную политику России. В прошлом он был депутатом Донецкого горсовета. С 2018 года он работает в псевдореспублике боевиков.

Подозреваемый отвечает за реализацию промышленных товаров в России, за счет чего боевики получают финансирование.

Кроме того, подозреваемый проводил активную антиукраинскую пропаганду и освещает деятельность боевиков. Также он проводит активную агитацию среди жителей временно оккупированных территорий.

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