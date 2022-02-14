Очередное заседание по делу началось 14 февраля. Подозреваемый Кузьминых прибыл в суд. Его интересы представляла адвокат Лариса Криворучко.
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Защита Кузьминых заявила об отводе следственному судье
В ходе заседания Криворучко направила отвод следственному судье – Олегу Ткаченко. Это произошло после того, как он начал изучить подтверждения по делу. Кузьминых поддержал такую просьбу, однако прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры – возразил. Для решения этого вопроса пришлось объявить перерыв.
Ранее Ткаченко не объявил перерыв по просьбе Криворучко
- Интересный инцидент произошел 11 февраля – в прошлый раз, когда суд пытался избрать меру пресечения Кузьминых. Тогда Криворучко просила объявить перерыв, потому что ей нужно пообедать.
- "Я прошу не пытать защитника с точки зрения Европейского суда по правам человека. Я теряю сознание", – жаловалась она. Впрочем, судью Ткаченко такие аргументы не убедили.
Судью таки сменили, но Кузьминых покинул заседание
В конце концов, судью по делу таки заменили – на Виталия Дубаса. После этого заседание должно было бы продолжиться. Однако после перерыва ни сам Кузьминых, ни его защитница не появились в суде. Секретарша пыталась дозвониться к ним несколько раз, но безрезультатно. Поэтому избрание меры пресечения нардепу снова перенесли – на 15 февраля, 8:30.
Следует заметить, что депутат уже приобрел статус подозреваемого. Это значит, что он по первому требованию должен прибывать по вызову следствия. Впрочем, САП жалуется, что Кузьминых проигнорировал уже 3 вызова на запланированные следственные действия.
В чем подозревают "слугу" Кузьминых
- В конце января в НАБУ заявили, что поймали политика на взятке в 559 тысяч гривен. Мол, он обещал посодействовать контрактам между частными компаниями и больницей на Житомирщине.
- Впоследствии генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении. Нардепа объявили в розыск, потому что он систематически не являлся на вызовы в правоохранительные органы.
- 7 февраля Кузьминых был задержан. С тех пор ему пытаются избрать меру пресечения. Сам политик назвал дело по взяточничеству "провокацией".