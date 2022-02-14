Чергове засідання у справі розпочалося 14 лютого. Підозрюваний Кузьміних прибув до суду. Його інтереси представляла адвокатка Лариса Криворучко.

Раніше Штовхнув та повалив на землю представника НАБУ: Кузьміних зі скандалом покинув суд

Захист Кузьміних заявив про відвід слідчому судді

У ході засідання Криворучко направила відвід слідчому судді – Олегу Ткаченку. Це сталося після того, як він почав досліджувати докази по справі. Кузьміних підтримав таке прохання, натомість прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – заперечив. Для розв'язання цього питання довелося оголосити перерву.

Раніше Ткаченко не оголосив перерву на прохання Криворучко

Цікавий інцидент трапився 11 лютого – попереднього разу, коли суд намагався обрати запобіжний захід Кузьміних. Тоді Криворучко просила оголосили перерву, бо їй потрібно пообідати.

"Я прошу не катувати захисника з погляду Європейського суду з прав людини. Я втрачаю свідомість", – скаржилася вона. Втім, суддю Ткаченка такі аргументи не переконали.

​Зверніть увагу! Раніше адвокатка Кузьміних відзначилася обурливою заявою. Вона назвала події Революції Гідності "захопленням влади" в Україні.

Суддю таки змінили, але Кузьміних покинув засідання

Врешті, суддю у справі таки замінили – на Віталія Дубаса. Після цього засідання мало б продовжитися. Втім, після перерви ні сам Кузьміних, ні його захисниця не з'явилися у суді. Секретарка намагалася додзвонитися до них кілька разів, але безрезультатно. Тож обрання "запобіжки" нардепу знову перенесли – на 15 лютого, 8:30.

Варто зауважити, що депутат вже набув статусу підозрюваного. Це означає, що він за першою ж вимогою має прибувати на виклик слідства. Втім, САП скаржиться, що Кузьміних проігнорував вже 3 виклики на заплановані слідчі дії.

У чому підозрюють "слугу" Кузьміних