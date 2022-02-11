Про це повідомляє 24 канал з посиланням на засідання ВАКС. Нову спробу Антикорупційний суд зробить 14 лютого.

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Засідання перенесли на 14 лютого

Хочу, щоб всі поставились з розумінням до дати. Бо в колегії є багато справ, ми ще й по суті справи розглядаємо. От у понеділок в мене зірвалась справа велика по обвинуваченню пана Труханова та інших осіб і тому у мене буде можливість приділити увагу вам,

– сказав суддя Олег Ткаченко.

Зазначимо, що цього разу засідання щодо обрання запобіжного заходу тривало близько 5 годин. Адвокатка нардепа Лариса Криворучко під час нього у досить дивний спосіб клопотала про перерву.

Захисниця просила оголосити перерву, аби пообідати

Сама адвокатка спізнилась до суду на 45 хвилин, проте це не завадило їй просити суд про паузу в засіданні.

Я прошу не катувати захисника з погляду Європейського суду з прав людини. Я втрачаю свідомість,

– заявила Лариса Криворучко.

Захисниця також стверджувала, що дбає, аби на обід пішов і суддя. Олега Ткаченка така турбота не пройняла: він зазначив, що встиг поїсти за ті 45 хвилин, які чекав на адвокатку.

Цікаво! Про дивне клопотання суддя нагадував і під час всього засідання. На прохання говорити голосніше, Ткаченко відповів, що не може, бо не поїв. Також він порадив Криворучко пообідати до 12:00 14 лютого.

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