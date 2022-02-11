Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на заседание ВАКС. Новую попытку Антикоррупционный суд предпримет 14 февраля.
Раньше Такого не было, – Кузьминых назвал провокацией дело по взятке в пол миллиона гривен
Заседание перенесли на 14 февраля
Хочу, чтобы все отнеслись с пониманием к дате. Потому что у коллегии есть много дел, мы еще по сути дела рассматриваем. Вот в понедельник у меня сорвалось дело большое по обвинению Труханова и других лиц и поэтому у меня будет возможность уделить внимание вам,
– сказал судья Олег Ткаченко.
Отметим, что на этот раз заседание по избранию меры пресечения длилось около 5 часов. Адвокат нардепа Лариса Криворучко во время него довольно странным образом ходатайствовала о перерыве.
Защитница просила объявить перерыв, чтобы пообедать
Сама адвокат опоздала в суд на 45 минут, однако это не помешало ей просить суд о паузе в заседании.
Я прошу не пытать защитника с точки зрения Европейского суда по правам человека. Я теряю сознание,
– заявила Лариса Криворучко.
Защитница также утверждала, что беспокоится, чтобы на обед ушел и судья. Олега Ткаченко такая забота не тронула: он отметил, что успел поесть за те 45 минут, которые ждал адвоката.
К теме Адвокат Кузьминых назвала прокуроров незаконными, так как в 2014 году в Украине "захватили власть"
Что известно о деле против нардепа Кузьминых:
- 28 января НАБУ сообщило, что нардепа Сергея Кузьминых поймали на получении взятки в 559 тысяч гривен.
- За эти деньги он обещал помочь в заключении контрактов между частными компаниями и больницей на Житомирщине.
- 7 февраля правоохранители задержали подозреваемого.
- Сам нардеп называет дело против него – провокацией.
- Первый раз мера пресечения должна была быть избрана 7 февраля, однако суд не подтвердил лица подозреваемого, ведь у него не было паспорта, а только удостоверения депутата.
- В следующий раз ВАКС собрался уже 8 февраля, однако в этот раз сторона попросила время для подготовки.