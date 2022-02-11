Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на заседание ВАКС. Новую попытку Антикоррупционный суд предпримет 14 февраля.

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Заседание перенесли на 14 февраля

Хочу, чтобы все отнеслись с пониманием к дате. Потому что у коллегии есть много дел, мы еще по сути дела рассматриваем. Вот в понедельник у меня сорвалось дело большое по обвинению Труханова и других лиц и поэтому у меня будет возможность уделить внимание вам,

– сказал судья Олег Ткаченко.

Отметим, что на этот раз заседание по избранию меры пресечения длилось около 5 часов. Адвокат нардепа Лариса Криворучко во время него довольно странным образом ходатайствовала о перерыве.

Защитница просила объявить перерыв, чтобы пообедать

Сама адвокат опоздала в суд на 45 минут, однако это не помешало ей просить суд о паузе в заседании.

Я прошу не пытать защитника с точки зрения Европейского суда по правам человека. Я теряю сознание,

– заявила Лариса Криворучко.

Защитница также утверждала, что беспокоится, чтобы на обед ушел и судья. Олега Ткаченко такая забота не тронула: он отметил, что успел поесть за те 45 минут, которые ждал адвоката.

Интересно! О странном ходатайстве судья напоминал и во время всего заседания. По просьбе говорить громче, Ткаченко ответил, что не может, потому что не поел. Также он посоветовал Криворучко пообедать до 12:00 14 февраля.

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