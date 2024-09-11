Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры Киева и Москвы, – посол

Украина считает, что Индия должна играть более активную роль в прекращении войны России в Украине, если она хочет получить постоянное место в Совете безопасности ООН.

Об этом заявил посол Украины в Индии Александр Полищук, слова которого цитируют журналисты. Украина также предложила Индии провести второй Саммит мира до ноября 2024 года, чтобы прекратить войну.

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Украина обратилась к Индии

По словам посла, Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры между двумя государствами и использовала свои связи с Россией, чтобы убедить Москву присоединиться к мирным переговорам.

Если Индия стремится получить постоянное место в Совете безопасности ООН, чтобы служить собственным интересам, она устанавливает планку слишком низко,

– сказал Полищук.

Он отметил, что Индия не должна довольствоваться ролью почтальона, "который передает сообщения между Украиной и Россией", а должна играть более надежную роль.

Стоит отметить, что советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал на этой неделе находится в Москве. Ожидается, что он встретится с высокопоставленными российскими чиновниками, включая Путина. Аджит Довал планирует обсудить "мирные усилия" в отношении войны России против Украины.