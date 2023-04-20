Украина просит Турцию арестовать судно, перевозящее краденое зерно, – WSJ

Украинские власти просят Турцию арестовать судно с ячменем, который был вывезен из оккупированного Крыма. Речь идет о судне Bomustafa O.

Судно Bomustafa O под флагом Панамы прибыло в турецкий черноморский порт Самсун. На его борту было 19 тысяч тонн ячменя.

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Украинская прокуратура написала турецким властям письмо с просьбой арестовать судно. Украина аргументировала свою просьбу тем, что судно грузило ячмень в порту аннексированного Крыма.

Россия в 17 раз увеличила экспорт зерна из Крыма

Сирия в 2022 году резко увеличила "импорт" пшеницы из оккупированного Россией Крыма. Объем пшеницы, отправляющейся в Сирию из черноморского порта Севастополь, составил чуть больше 500 тысяч тонн.

Это почти треть общего объема импорта зерна в Сирию.

Часть зерна экспортируется из оккупированного Запорожья через Крым. Украина заявляет, что зерно было украдено оккупантами. Россия отрицает эти обвинения.

Ставленики Кремля в Крыму заявляют, что на полях Крымского полуострова было собрано 1,4 миллиона тонн пшеницы. В то же время Украина отрицает эти цифры, заявляя, что Крым не производит столько зерна.

По данным Refinitiv, до конца ноября 2022 года Сирия импортировала из Севастополя около 501,8 тысяч тонн пшеницы по сравнению с 28,2 тысяч тонн за весь 2021 год.

По информации NASA Harvest, Россия украла из оккупированной Украины пшеницы на миллиард долларов. С неподконтрольных Украине территорий россияне украли около 6 миллионов тонн зерна, около 88% озимых культур.