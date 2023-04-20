Судно Bomustafa O під прапором Панами прибуло до турецького чорноморського порту Самсун. На його борту було 19 тисяч тонн ячменю.

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Українська прокуратура написала турецькій владі лист із проханням заарештувати судно. Україна аргументувала своє прохання тим, що судно вантажило ячмінь у порту анексованого Криму.

Росія у 17 разів збільшила експорт зерна з Криму

Сирія у 2022 році різко збільшила "імпорт" пшениці з окупованого Росією Криму. Обсяг пшениці, яка відправляється до Сирії з чорноморського порту Севастополь, склав трохи більше 500 тисяч тонн.

Це майже третина від загального обсягу імпорту зерна до Сирії.

Частина зерна експортується з окупованого Запоріжжя через Крим. Україна заявляє, що зерно було вкрадене окупантами. Натомість Росія заперечує ці звинувачення.

Ставленики Кремля в Криму заявляють, що на полях Кримського півострова було зібрано 1,4 мільйона тонн пшениці. Натомість Україна заперечує ці цифри, заявляючи, що Крим не виробляє стільки зерна.

За даними Refinitiv, до кінця листопада 2022 року Сирія імпортувала із Севастополя близько 501,8 тисячі тонн пшениці, порівняно з 28,2 тисячами тонн за весь 2021 рік.

За інформацією NASA Harvest, Росія вкрала з окупованої України пшениці на мільярд доларів. З непідконтрольних Україні територій росіяни вкрали майже 6 мільйонів тонн зерна, близько 88% озимих культур.