Украина обратится в Еврокомиссию из-за газового контракта Венгрии с "Газпромом"

Венгрия 27 сентября подписала с Россией долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. В ответ наши дипломаты заявили, что обратятся в Еврокомиссию из-за этого соглашения.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

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Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию насчет предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики,

– отметили дипломаты.

Что известно о соглашении Венгрии с Россией

Согласно договору, Венгрия будет получать по 4,5 миллиарда кубометров газа в год. Отдельно:

1 миллиард кубометров через Австрию;

3,5 миллиарда кубометров через Сербию – газопровод "Турецкий поток" и его ответвление на суше.

Когда договор вступит в силу

"Турецкий поток" – это трубопровод, по которому газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы. Его запустили 8 января 2020 года.

Новый договор вступит в силу уже с 1 октября 2021 года. Его заключат на 15 лет с возможностью пересмотра объемов поставок через 10 лет.

По словам Петера Сийярто, Венгрия будет закупать газ по гораздо более выгодной цене, чем по контракту, срок действия которого истекает.