Украина обсудила с Британией закрытие любых лазеек для России под санкциями

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что мир должен закрыть любые лазейки для России под санкциями. Экономика государства-агрессора должна потерпеть крах.

Будем душить экономику России, – Кулеба

Тотальное ограничение России Кулеба обсудил с британской коллегой Лиз Трасс. Об этом министр иностранных дел заявил на брифинге.

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Говорил с партнерами, чтобы не оставить России путей спасения. Будем в буквальном смысле душить российскую экономику,

– подчеркнул чиновник.

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Он добавил, что Европа превратилась в наш тыл обеспечения. Государства оказывают Украине военную помощь, чтобы мы могли бороться и победить российских захватчиков.