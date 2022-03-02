Украина обсудила с Британией закрытие любых лазеек для России под санкциями
Источник:МИД Украины
Дмитрий Кулеба подчеркнул, что мир должен закрыть любые лазейки для России под санкциями. Экономика государства-агрессора должна потерпеть крах.
Будем душить экономику России, – Кулеба
Тотальное ограничение России Кулеба обсудил с британской коллегой Лиз Трасс. Об этом министр иностранных дел заявил на брифинге.
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Говорил с партнерами, чтобы не оставить России путей спасения. Будем в буквальном смысле душить российскую экономику,
– подчеркнул чиновник.
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Он добавил, что Европа превратилась в наш тыл обеспечения. Государства оказывают Украине военную помощь, чтобы мы могли бороться и победить российских захватчиков.