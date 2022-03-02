Будемо душити економіку Росії, – Кулеба

Тотальне обмеження Росії Кулеба обговорив з британською колегою Ліз Трасс. Про це міністр закордонних справ заявив на брифінгу.

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Говорив з партнерами, щоб не залишити Росії шляхів порятунку. Будемо у буквальному сенсі душити російську економіку,

– наголосив урядовець.

Він додав, що Європа перетворилася на наш тил забезпечення. Держави надають Україні військову допомогу, щоб ми могли боротися та перемогти російських загарбників.

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