Минобороны рассматривает возможность интегрировать украинские средства ПВО в систему NASAMS, – Умеров

Украина рассматривает возможность интеграции отечественных средств противовоздушной обороны в систему NASAMS. Отмечается, что это повысит ее эффективность.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины. Стоит отметить, что точных деталей о возможной интеграции не раскрывают из соображений безопасности.

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Украинские средства ПВО могут интегрировать в систему NASAMS

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с Эйриком Ли, исполнительным директором ведущей норвежской корпорации "Kongsberg Gruppen ASA" и президентом "Kongsberg Defence & Aerospace".

Украина расширяет сотрудничество с норвежской оборонной компанией Kongsberg. Эта компания уже существенно поддерживает Украину. Именно Kongsberg вместе с американской Raytheon участвует в поставке противовоздушных систем NASAMS, которые надежно защищают наши города от воздушных атак,

– отметил Умеров.

Сообщается, что стороны уже проанализировали возможности интеграции отечественных средств ПВО в систему NASAMS, что повысит ее эффективность. Кроме того, они обсудили системы борьбы с беспилотниками и возможности локализации их производства в Украине, а также развитие морских возможностей Сил обороны.

Рустем Умеров поблагодарил компанию Kongsberg за поддержку и готовность развивать сотрудничество.

NASAMS – это норвежская зенитно-ракетная система с американским радаром, которая может выпустить 72 ракеты за 12 секунд и сбивает самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. В общем такие системы используют 12 стран мира.

К слову, ранее Владимир Зеленский призвал партнеров ускорить поставки систем ПВО и ограничить финансирование России. Он также отметил, что производство ПВО и беспилотных систем непосредственно в Украине по лицензии США стало бы важной составляющей гарантий безопасности.