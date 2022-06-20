Украина обвинила Израиль, что тот медлит с обещанием лечить наших военных

С началом войны для Украины было много обещаний по поддержке в разных сферах. Кроме оружия и финансов страны также заявляли, что будут лечить наших воинов.

К сожалению, не всем удается сдержать слово. К примеру, Израиль до сих пор этого не сделал, о чем сообщило наше посольство в этой стране.

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Такой задержке нет оправдания

Дипломаты подчеркнули, что многие украинцы потеряли часть тела во время терактов россиян.

А именно Израиль является государством, имеющим большие успехи в области протезов.

Мы ожидаем, что правительство Израиля сделает правильное моральное дело и поможет нашим воинам и многим украинцам стать на ноги. Нет оправдания для длительной задержки помощи в этой гуманитарной сфере,

– заявляет посольство.

Заметим, что помощь Израиля с лечением украинцев была бы очень существенна для нас в борьбе с Россией.

Израиль и война в Украине

Позиция этого государства достаточно неоднозначна. Ведь правительство говорит о том, что поддерживает нас, но премьер страны в начале войны ездил в Путин. В свою очередь главный раввин Москвы покинул Россию после требования поддержать войну против Украины. В начале мая Пинхаса Гольдшмидт уехал в Венгрию, где вместе с женой Дарой собирал деньги на помощь беженцам. Затем семья была вынуждена отправиться в Иерусалим, ведь отца раввина госпитализировали. В России ему уже нашли замену.

А вот посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук недавно напомнил о том, что Киев хочет купить систему противовоздушной обороны "Железный купол". Корнийчук даже критиковал страну за то, что ее поддержка видна только на словах. Когда же дело доходит до дела, то все останавливается. Ранее Израиль решил ограничить свою поддержку Украины сугубо гуманитарной помощью и не поставлять Украине оружие.

Также СМИ сообщали , что Израиль якобы не разрешил Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты Spike. Говорят, что согласны передавать только нелетальное оружие. О таких поставках и разрешениях на него просили Соединенные Штаты Америки. Медиа сообщали, что по поводу поставки оружия в США и Израиля возникли политические разногласия. В то же время говорилось, что благодаря давлению администрации президента США Джо Байдена Израиль вроде бы несколько изменил свою политику по отношению к Москве.

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