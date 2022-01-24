Украина обжаловала полномочия России в ПАСЕ

Украина успешно обжаловала полномочия российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Из 30 необходимых голосов было набрано 49.

Теперь в ПАСЕ подготовят доклад, а окончательное решение планируется одобрить на заседании 26 января.

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Также украинская делегация отрицала полномочия России еще и по процедурным основаниям. Поскольку российский парламент избран голосами, в частности, оккупированного Крыма и жителей Донбасса.

За это проголосовало 47 делегатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы, когда нужно было 10.

Россию нужно выдворить из ПАСЕ

Вице-президент ПАСЕ Александр Мережко заявил, что Россию необходимо исключить из состава Парламентской ассамблеи Совета Европы. Поскольку страна-агрессор нарушает правила организации.

Поведение России никак не может отвечать ценностям и принципам, на которых строится наша организация. Вывод очень прост – РФ нужно выдворить из Совета Европы,

– подчеркнул он.

Зимняя сессия ПАСЕ: что известно

Зимняя сессия ПАСЕ начала свою работу 24 января и продлится до 28 января.

В фокусе работы январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы:

дебаты о ситуации в безопасности в Европе, что особенно актуально в связи с наращиванием российских войск у украинских границ;

обжалование полномочий российской делегации и ее одиозного председателя – Петра Толстого, претендующего на должность вице-президента;

выборы президента Ассамблеи, на которых появилась интрига, ведь выдвинули кандидатуру Марии Мезенцевой – в противоположность Тине Коксу, возглавляющему в ПАСЕ группу левых;

жесткая для России резолюция касательно отравления Алексея Навального и доклад о насильственных исчезновениях на территории Европы.

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Текст публикации Алексея Гончаренко: