Украина обжаловала полномочия России в ПАСЕ
Источник:Алексей Гончаренко в телеграме
Украина успешно обжаловала полномочия российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Из 30 необходимых голосов было набрано 49.
Теперь в ПАСЕ подготовят доклад, а окончательное решение планируется одобрить на заседании 26 января.
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Также украинская делегация отрицала полномочия России еще и по процедурным основаниям. Поскольку российский парламент избран голосами, в частности, оккупированного Крыма и жителей Донбасса.
За это проголосовало 47 делегатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы, когда нужно было 10.
Россию нужно выдворить из ПАСЕ
Вице-президент ПАСЕ Александр Мережко заявил, что Россию необходимо исключить из состава Парламентской ассамблеи Совета Европы. Поскольку страна-агрессор нарушает правила организации.
Поведение России никак не может отвечать ценностям и принципам, на которых строится наша организация. Вывод очень прост – РФ нужно выдворить из Совета Европы,
– подчеркнул он.
Зимняя сессия ПАСЕ: что известно
В фокусе работы январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы:
- дебаты о ситуации в безопасности в Европе, что особенно актуально в связи с наращиванием российских войск у украинских границ;
- обжалование полномочий российской делегации и ее одиозного председателя – Петра Толстого, претендующего на должность вице-президента;
- выборы президента Ассамблеи, на которых появилась интрига, ведь выдвинули кандидатуру Марии Мезенцевой – в противоположность Тине Коксу, возглавляющему в ПАСЕ группу левых;
- жесткая для России резолюция касательно отравления Алексея Навального и доклад о насильственных исчезновениях на территории Европы.
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Текст публикации Алексея Гончаренко:
- Полномочия российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы успешно обжалованы!
- За 30 необходимых голосов мы набрали 49!