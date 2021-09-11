Украина очень изменилась, – Квасневский назвал главные достижения и проблемы нашего государства

Бывший президент Польши Александр Квасневский заявил, что за семь лет, прошедших после Революции Достоинства, самым большим достижением Украины стало мощное гражданское общество.

По мнению политика, оно лучше, чем в других постсоветских странах, а его силу "можно сравнить с польским".

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Думаю, самое главное, чего вы достигли и что будет влиять положительно на будущее Украины, – вы создали мощное гражданское общество,

– сказал экс-президент Польши.

Другие достижения

Александр Квасневский отметил, что видит многих людей, которые очень активны, энергичны и думают правильно, прогрессивно обо всем, что надо сделать в государстве. Это одно из самых главных преимуществ Украины.

Вторым преимуществом он назвал большой потенциал нашей страны.

Не только стратегический, как географическое положение, но также есть много возможностей, чтобы развивать экономику, производить различную продукцию. Вы уже сделали много необходимых реформ, и это также важно отметить,

– продолжил политик.

В Украине есть также проблемы

Что же касается проблем, то самым главным вызовом для стратегических целей Украины экс-глава польского государства назвал отсутствие политического консенсуса.

Еще одной проблемой он назвал вопрос профессионализма Кабинетов министров в нашей стране, а третьей и главной – угрозе со стороны России.

Я не думаю, что можно быстро найти выход из этого конфликта. Такой конфликт, горячий или замороженный, для Путина не проблема, он будет использовать его, чтобы тормозить ваше развитие,

– добавил Александр Квасневский.

"Но Украина очень изменилась. И я абсолютно уверен, что придет тот день, когда вопрос ее членства в Европейском Союзе встанет очень серьезно", – подытожил бывший президент Польши.

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