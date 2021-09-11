На думку політика, воно краще, ніж в інших пострадянських країнах, а його силу "можна навіть порівняти з польським".

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Гадаю, найголовніше, чого ви досягли і що впливатиме позитивно на майбутнє України, – ви створили потужне громадянське суспільство,

– сказав експрезидент Польщі.

Інші досягнення України

Александр Квасневський зауважив, що бачить багатьох людей, які дуже активні, енергійні й думають правильно, прогресивно про все, що треба зробити у державі. Це одна з найголовніших переваг України.

Другою перевагою він назвав великий потенціал нашої країни.

Не тільки стратегічний, як географічне положення, але також є багато можливостей, щоб розвивати економіку, виготовляти різну продукцію. Ви вже зробили багато потрібних реформ, і це також важливо відзначити,

– продовжив політик.

В Україні є також проблеми

Що ж до проблем, то найголовнішим викликом для стратегічних цілей України ексглава польської держави назвав відсутність політичного консенсусу.

Ще однією проблемою він назвав питання професіоналізму Кабінетів міністрів у нашій країні, а третьою і головною – загрозу зі сторони Росії.

Я не думаю, що можна швидко знайти вихід із цього конф­лікту. Такий конфлікт, гарячий чи заморожений, для Путіна не проб­лема, він буде використовувати його, щоб гальмувати ваш розвиток,

– додав Александр Квасневський.

"Але Україна дуже змінилася. І я абсолютно впевнений, що прийде той день, коли питання її членства в Європейському Союзі постане дуже серйозно", – підсумував колишній президент Польщі.

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